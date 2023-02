Miral kündigt die Eröffnung von Yas SeaWorld® Research & Rescue, Yas Island, Abu Dhabi, an, dem ersten dedizierten Meeresforschungs- und Rettungszentrum der MENA-Region

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Das Zentrum befindet sich auf der Insel Yas und umfasst eine Rettungsklinik, ein hochmodernes Veterinärkrankenhaus, Rehabilitationsbecken, ein eigenes Labor und eine Aquakulturanlage- Das Zentrum wird von einem Team aus engagierten Berufswissenschaftlern, Zoologen und Fachleuten für die Pflege, Erforschung und Rettung von Meerestieren geleitet- In Übereinstimmung mit der Entscheidung der VAE, das Jahr 2023 zum Jahr der Nachhaltigkeit zu erklären, wird das Zentrum eine wichtige Rolle bei den Naturschutzbestrebungen in der Region spielen und von fast 60 Jahren Erfahrung in der Rettung und Pflege von Meerestieren durch SeaWorld Parks & Entertainment profitieren- SeaWorld ist eine der größten Rettungsorganisationen der Welt für Meerestiere; mit diesem neuesten und ersten Zentrum außerhalb der USA entsteht zusammen mit drei weiteren SeaWorld-Parks in den USA ein globales NetzwerkMiral, der führende Anbieter immersiver Reiseziele und Erlebnisse, und SeaWorld® Parks & Entertainment, geben die Eröffnung von Yas SeaWorld Research & Rescue, Yas Island, Abu Dhabi, bekannt, das erste speziell eingerichtete Zentrum für die Erforschung, Rettung, Rehabilitation und Wiederaussetzung von Meerestieren in der Region. Das 8.602 m2 große Zentrum befindet sich auf der Insel Yas in Abu Dhabi und wird durch integrierte Forschungs-, Rettungs-, Rehabilitations-, Wiederaussetzungs- und Bildungsprogramme einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des Meereslebens sowohl in den VAE als auch in der weiteren Region leisten.Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie auf:https://www.multivu.com/players/uk/9140051-miral-announces-opening-yas-saeaworld-research-rescue/Die Eröffnung des Zentrums erfolgte in Anwesenheit der VAE-Ministerin für Klimawandel und Umwelt, Mariam Al Mheiri, des Vorsitzenden von Miral, Mohamed Khalifa Al Mubarak, und einer Reihe emiratischer Beamter und hochrangiger Vertreter von SeaWorld Parks & Entertainment und ist ein Bekenntnis zur Erklärung der VAE von 2023 als dem Jahr der Nachhaltigkeit. Die Anstrengungen des Zentrums werden darauf abzielen, das Wissen und das Engagement der Öffentlichkeit für die Erhaltung der Meerestierwelt, der Lebensräume und der Ökosysteme der Region zu verbessern und dabei die Erfahrungen und das Wissen von SeaWorld aus fast 60 Jahren Pflege, Rettung, Rehabilitation und Schutz von Meerestieren in der Region zu nutzen.Der Vorsitzende von Miral, Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak, kommentierte diesen Meilenstein wie folgt: „Wir sind sehr stolz darauf, das Jahr 2023, das Jahr der Nachhaltigkeit in den VAE, mit der Eröffnung des ersten dedizierten Forschungs- und Rettungszentrums für Meerestiere in der Region, Yas SeaWorld Research & Rescue, zu beginnen. Dies ist ein Meilenstein auf dem Bildungs- und Naturschutzweg der Emirate und wird die nächste Generation von Meereswissenschaftlern dazu inspirieren, mehr über Abu Dhabis wirkungsvolle langfristige Vision für den Schutz unserer Meerestiere und ihrer Lebensräume zu erfahren. Gemeinsam mit SeaWorld werden wir die Grenzen von Wissenschaft und Naturschutz erweitern und zum führenden Wissenszentrum für Meereswissenschaftler werden, nicht nur in den VAE, sondern auch in der weiteren Region."Er fuhr fort: „Angesichts der tiefen Verbundenheit dieses Landes mit dem Meer ist die heutige Einweihung die perfekte Verkörperung des Themas ‚Today for Tomorrow' im Rahmen des Jahres der Nachhaltigkeit und unseres Engagements für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft für unsere zukünftigen Generationen."Unter der Leitung eines Teams aus engagierten Berufswissenschaftlern, Zoologen und Fachleuten für die Erforschung, Rettung und Pflege von Meerestieren wird das Zentrum eine wichtige Rolle für die Forschungs- und Naturschutzanstrengungen in der Region spielen. Das Forschungsteam des Zentrums wird sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung mit einem Schwerpunkt auf Meeresökologie des Arabischen Golfs betreiben und Themen wie meeresbiologische Vielfalt, Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen, Schutz empfindlicher Wildtiere, Wiederherstellung wichtiger Lebensräume, Fischerei, Verschmutzung sowie Gesundheit von Wildtieren abdecken.Scott Ross, Vorsitzender von SeaWorld Parks & Entertainment, erklärte: „Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Miral, um dieses erste Zentrum seiner Art in die VAE zu bringen. Auf die heutige Eröffnung haben wir jahrelang hingearbeitet, und wir könnten nicht begeisterter sein, diese offizielle Ankündigung zu machen und weiter zusammenzuarbeiten, um den Schutz des fantastischen und außergewöhnlich vielfältigen Meereslebens in der Region voranzubringen. Seit fast 60 Jahren verfolgt SeaWorld seine unerschütterliche Mission, Meerestiere und ihre Ökosysteme zu schützen und auch andere dazu zu inspirieren, sich um das Meeresleben zu sorgen. Die Erweiterung dieses Erbes hier in den VAE ist wichtig für den globalen Naturschutz und steht im Einklang mit der Tradition der VAE und der weiteren Region, die Bedeutung des Meeres zu würdigen."Yas SeaWorld Research & Rescue ist das neueste Forschungs- und Rettungszentrum von SeaWorld und das erste außerhalb der USA. Mit der Eröffnung wird das Zentrum Teil eines globalen Netzwerks und wird die Erfahrung und das Wissen aus 60 Jahren Pflege, Rettung, Rehabilitation und Schutz von Meerestieren in die Region bringen. SeaWorld ist eine der größten Rettungsorganisationen der Welt für Meerestiere und seine Rettungsteams sind 365 Tage im Jahr auf Abruf, um Tieren in Not zu helfen. Seit 1965 hat SeaWorld mehr als 40.000 Tiere gerettet, und Yas SeaWorld Research & Rescue zielt darauf ab, ein Netzwerk für Meerestierrettung zu entwickeln, um bedürftige Tiere in den VAE sowie in der weiteren Region zu unterstützen.Yas SeaWorld Research & Rescue soll kranke, verletzte und verwaiste Meerestiere im Arabischen Golf retten und eine lebensrettende Rehabilitation mit dem Ziel ermöglichen, gesunde Tiere wieder in ihren natürlichen Lebensräumen auszusetzen. Um dieses Ziel zu erleichtern, wird das Zentrum über eine Flotte von Rettungsfahrzeugen verfügen, die zwei spezifisch konstruierte Rettungsboote und ein hochmodernes Veterinärkrankenhaus für die Triage von Tieren in kritischem Zustand umfasst. Das Zentrum wird außerdem über 25 Rettungsbecken verfügen, von großen Pools für Meeressäugetiere bis hin zu kleineren Pools für Fische, Wirbellose und Meeresreptilien. Zwei der größeren Becken sind mit Hebeböden ausgestattet, was den Zugang für die Behandlung einfacher und weniger störend für die Tiere macht. Ein eigenes Labor im Zentrum ist außerdem mit fortschrittlichen Rettungs- und Rehabilitationsmitteln ausgestattet, einschließlich der Fähigkeit, hauseigene Pathologieanalysen für Wildtiere durchzuführen.Das Zentrum wird sich auch auf angewandte Forschungsstudien für die Wiederherstellung des marinen Ökosystems mit Aquakulturprojekten konzentrieren, darunter Fischvermehrung, Seegrasanbau, Korallenreproduktion, und wird Feldprojekte durchführen, die sich auf wichtige Lebensräume von Seegras, Mangroven, Austernbetten, Korallenriffen und Ähnlichem in Gewässern des Arabischen Golfs konzentrieren. Diese Forschung wird nur möglich durch einige der besten Forscher und Wissenschaftler ihres Fachs und durch den Einsatz der hochmodernen Labore und der Infrastruktur des Zentrums, darunter drei Trockenlabore, ein Nasslabor und eine 345 m3 große Aquakulturanlage, die Räume für lebende Futtermittelkulturen, Brutbecken und Larvenkulturbecken umfasst. Das Forschungsteam des Zentrums wird die meisten dieser Studien unter Verwendung seines 12,5 Meter langen Forschungsbootes durchführen, das mit modernster Feldausrüstung ausgestattet ist.Im Rahmen seines Engagements für die Verbesserung des öffentlichen Wissens und der Inspiration der nächsten Generation von Meeresbiologen wird die Ausbildungsabteilung des Zentrums ein erfahrenes Team von Meereswissenschaftlern und ein engagiertes Team von Experten für die Rettung von Meerestieren zusammenbringen. Neben einem Team von Fachpädagogen von SeaWorld Abu Dhabi verfügt das Zentrum über einen trockenen und einen nassen Unterrichtsraum, die vollständig für wissenschaftliche Experimente ausgestattet sind, zusätzlich zu einem High-Tech-Auditorium, das 160 Personen Platz bietet. Das Zentrum wird sowohl in seinen Räumlichkeiten als auch in Schulen Workshops und Vorträge halten und Schülern sowie Pädagogen in den Bereichen Meereswissenschaften und Naturschutz Lern- und Schulungsmöglichkeiten bieten.Yas SeaWorld Research & Rescue ist hier, um jedem Meerestier in Not oder in Gefahr zu helfen. Wenn Sie ein gefährdetes Tier entdecken, rufen Sie bitte die Umweltagentur Abu Dhabi (EAD) unter der Nummer 800 555 an.Weitere Informationen finden Sie auf: www.seaworldabudhabi.com/en/research-and-rescueInformationen zu Yas SeaWorld Research & Rescue Abu DhabiYas SeaWorld Research & Rescue ist das erste dedizierte Zentrum für die Erforschung, Rettung, Rehabilitation und Wiederaussetzung von Meerestieren in der Region und dient als hochentwickeltes Wissenszentrum für Meereswissenschaften. Aufbauend auf dem Vermächtnis von SeaWorld als einer der größten Organisationen zur Rettung von Meerestieren der Welt, zielt Yas Seaworld Research & Rescue darauf ab, ihre fast 60-jährige Erfahrung und ihr Wissen in den Bereichen Pflege, Rettung, Rehabilitation und Schutz von Meerestieren in die VAE und die weitere Region zu bringen.Yas SeaWorld Research & Rescue ist eine Einrichtung auf Weltklasseniveau, die von Meerwissenschaftlern, Tierärzten, Tierpflegern, Experten für die Rettung von Meerestieren und Pädagogen geleitet wird, die mit Kollegen, Umweltorganisationen, Regulierungsbehörden und akademischen Einrichtungen zusammenarbeiten, um die langfristigen Naturschutzanstrengungen in der Region zu stärken.Yas SeaWorld Research & Rescue ist eine spezielle meereswissenschaftliche Einrichtung, die mit spezialisierter Ausrüstung für Forschungs-, Rettungs-, Rehabilitations- und Bildungsmaßnahmen ausgestattet ist. Das Zentrum vereint hochmoderne Forschungslabors und ist mit einer Aquakulturanlage, einem Veterinärkrankenhaus, Zugang zu einer gemeinsam genutzten Nekropsieanlage, einem Rettungsbecken mit einer Rettungsklinik sowie einer umfassenden Rettungsflotte ausgestattet, um spezialisierte Pflege für gerettete Tiere und die Förderung des Meeresschutzes zu ermöglichen. Yas SeaWorld Research & Rescue ist außerdem mit einem High-Tech-Auditorium und Klassenräumen ausgestattet, um den Wissenstransfer zu erleichtern und die nächste Generation von Meereswissenschaftlern zu inspirieren.Yas SeaWorld Research & Rescue befindet sich auf der Insel Yas und wurde von Miral, Abu Dhabis führendem Kurator für attraktive Erlebnisse, und SeaWorld entwickelt. Sobald das Zentrum in Betrieb ist, wird es von Miral Experiences, einer Tochtergesellschaft von Miral und einem führenden Betreiber von erstklassigen Themenparks, Unterhaltungserlebnissen und kulturellen Attraktionen, und SeaWorld verwaltet und betrieben.Weitere Informationen finden Sie auf: www.seaworldabudhabi.com/en/research-and-rescueInformationen zu MiralMiral ist Abu Dhabis führender Anbieter immersiver Reiseziele und Erlebnisse, die zum Wachstum der Freizeit- und Unterhaltungsbranche und der wirtschaftlichen Diversifizierung von Abu Dhabi beitragen. Es konzipiert, entwickelt, betreibt und verwaltet immersive Reiseziele und Erlebnisse, die Besucher aus der ganzen Welt anziehen, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen und die Verwirklichung der touristischen Vision und des Wachstums des Emirats zu beschleunigen.Miral ist verantwortlich für die Entwicklung und Verwaltung der Insel Yas und beaufsichtigt die Strategie für das Reiseziel-Management der Insel Saadiyat. Es verfügt über ein Portfolio von erstklassigen Attraktionen, darunter berühmte Themenparks, sowie Hospitality, Freizeit, Kultur, Sport, Gastronomie, Einzelhandel und Unterhaltung, und liefert Millionen von unvergesslichen Momenten und schafft Freude über ein vielfältiges Erlebnisspektrum.Zu den Miral-Tochtergesellschaften gehören Miral Destinations, Miral Experiences und Yas Asset Management.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1998396/YSWRR.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1998390/YSWRR_Dr_Elsburgh_Clarke.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1998392/YSWRR_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/miral-kundigt-die-eroffnung-von-yas-seaworld-research--rescue-yas-island-abu-dhabi-an-dem-ersten-dedizierten-meeresforschungs--und-rettungszentrum-der-mena-region-301741966.htmlPressekontakt:SeaWorld Abu Dhabi,Farah Sarieddine,Leiterin PR,fsarieddine@miral.ae,+97156 473 8327Original-Content von: Miral; Yas SeaWorld® Research & Rescue Yas Island, Abu Dhabi, übermittelt durch news aktuell