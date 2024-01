Miraial Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse von Miraial-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1502,26 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1469 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,21 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Miraial eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1449,24 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von +1,36 Prozent. Dies führt auch zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird Miraial auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Miraial-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 38, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Miraial durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Miraial von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu der Schlussfolgerung einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.