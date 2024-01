Miraial Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) der Miraial-Aktie liegt bei 11,3, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Miraial-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare rund um die Miraial-Aktie ergaben überwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Miraial. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Miraial-Aktie als neutral bewertet. Der Kurs liegt mit -1,02 Prozent Entfernung vom GD200 im neutralen Bereich. Der GD50 weist einen Kurs von 1442,86 JPY auf, was einem Abstand von +3,2 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Miraial-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse als neutral eingestuft wird.