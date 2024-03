Miraial Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktienanalyse der Miraial-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren ergibt ein neutrales Rating. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen aktuellen Wert von 1497,25 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1500 JPY liegt, was einem Unterschied von +0,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1520,26 JPY) zeigt einen ähnlichen Trend, mit einem Unterschied von -1,33 Prozent zum letzten Schlusskurs. Basierend auf diesen Werten erhält die Miraial-Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Miraial-Aktie einen Wert von 67,33 für den RSI7 (sieben Tage) und 52,13 für den RSI25 (25 Tage) auf, was zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Miraial-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung abgegeben.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen ebenfalls neutral war. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Diskussionen angesprochen wurden, führen zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als neutral.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.