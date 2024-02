Miraial Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Miraial ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Miraial derzeit bei 1494,15 JPY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 1474 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1475,74 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Miraial beträgt 85,53, was als überkauft gilt und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Miraial insgesamt als "Neutral" eingestuft.