Miraeration Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Mirae wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5053,43 KRW, was einer Abweichung von -51,02 Prozent vom Aktienkurs (2475 KRW) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2513,1 KRW zeigt eine Abweichung von -1,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was ebenfalls als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Fundamental betrachtet zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1415,76 eine deutliche Überbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (51,93), was die Einstufung als "Schlecht" ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Mirae derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 von 58,72 führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Mirae-Aktie gemäß der technischen und fundamentalen Analyse ein "Schlecht"-Rating, jedoch basierend auf dem RSI ein "Gut"-Rating.