Miraeration Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, da überkaufte Titel kurzfristig Kursrücksetzer erfahren könnten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mirae heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 4,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass Mirae überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark im Vergleich. Auf dieser Basis ist Mirae weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für das Mirae-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Mirae in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Mirae mit einem Wert von 1415,76 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, was zu der Bewertung "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche verzeichnete Mirae in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,92 Prozent, während der Durchschnitt um 26,85 Prozent stieg, was einer Underperformance von -20,93 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 14,04 Prozent, wobei Mirae 8,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.