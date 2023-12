Miraeration Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von Mirae hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 34,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 22,31 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +12,38 Prozent für Mirae entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Mirae eine Überperformance zeigen, mit einer mittleren Rendite von 13,65 Prozent im letzten Jahr, lag Mirae 21,05 Prozent darüber. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mirae im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag somit niedriger ist.

Die Anleger-Stimmung bei Mirae in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Mirae-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 30, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (60,19) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Mirae.