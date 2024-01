Miracle Automation Engineering Aktie: Das ist mal eine Nummer!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Miracle Automation Engineering in den letzten Tagen verschlechtert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Miracle Automation Engineering derzeit bei 13,46 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 13,4 CNH und hat damit einen Abstand von -0,45 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 14,34 CNH ergibt sich eine Differenz von -6,56 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite der Miracle Automation Engineering-Aktie beträgt 0,08 Prozent, was 1,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 1,49) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird hierbei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Miracle Automation Engineering als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 72,37 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 53,14 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.