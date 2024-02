Miracle Automation Engineering Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

In den letzten zwei Wochen wurde Miracle Automation Engineering hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, basierend auf unserer Messung der Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Miracle Automation Engineering liegt derzeit bei 12,99 CNH. Das bedeutet, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs bei 9,82 CNH lag, was einen Abstand von -24,4 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,72 CNH, was wiederum einer aktuellen Differenz von -22,8 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht".

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Miracle Automation Engineering liegt der Wert bei 25,76, was auf den ersten Blick als relativ preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Maschinen" von 0 liegt der genaue Abstand aktuell bei 0 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Miracle Automation Engineering festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen haben. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Miracle Automation Engineering daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.