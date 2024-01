Miracle Automation Engineering Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für Miracle Automation Engineering liegt der RSI bei 64,18, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,11 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Miracle Automation Engineering 25. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche liegt das KGV von Miracle Automation Engineering nicht unter- oder überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden auch berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung zeigt, dass es eine starke Aktivität und eine positive Stimmung gibt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Miracle Automation Engineering zeigt jedoch kaum Veränderungen und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von Miracle Automation Engineering bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,82 Prozent erzielt hat, was 0,26 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite von Miracle Automation Engineering um 0,15 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" führt.