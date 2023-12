Miracle Automation Engineering Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Miracle Automation Engineering-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +13,3 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +14,49 Prozent aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens mit "Gut" auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Im Bereich Sentiment und Buzz wird eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Schlecht" führt. Gleichzeitig wird jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Miracle Automation Engineering führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Miracle Automation Engineering-Aktie um mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt der Industriebranche liegt und sogar 11,83 Prozent unter dem Durchschnitt der Maschinenbranche der letzten 12 Monate. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf der fundamentalen Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Miracle Automation Engineering mit 25,76 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine positive Tendenz, während das Sentiment und der Branchenvergleich eher negativ ausfallen. Die fundamentale Bewertung des Unternehmens bleibt neutral.