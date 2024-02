Miracle Automation Engineering Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf wird dieser Indikator berechnet. Miracle Automation Engineering wird nun anhand des 7-tägigen RSI bewertet, welcher derzeit bei 60,46 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-tägige RSI, dass Miracle Automation Engineering überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann das Stimmungsbild zu Aktien beeinflussen. In Bezug auf Miracle Automation Engineering wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

Die Dividendenrendite von Miracle Automation Engineering liegt bei 0,09 %, was 1,55 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Maschinenunternehmen liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert von Miracle Automation Engineering 25. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen" erscheint das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.