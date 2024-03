Miracle Automation Engineering Aktie: Die Bären zittern!

Die Miracle Automation Engineering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 13,08 CNH erreicht, während der letzte Schlusskurs bei 14,99 CNH lag, was einem Unterschied von +14,6 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 12,12 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt mit +23,68 Prozent darüber. Somit erhält die Miracle Automation Engineering-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,87 Prozent erzielt, was 5,58 Prozent über dem Durchschnitt (-18,44 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -19,03 Prozent, wobei Miracle Automation Engineering aktuell 6,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild bei Miracle Automation Engineering zeigt eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild mit "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Miracle Automation Engineering beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.