Mintos bringt Fractional Bonds, hochverzinsliche Teilanleihen für Kleinanleger auf den Markt

Riga, Lettland (ots/PRNewswire) -Mintos (https://www.mintos.com/en/), die größte Plattform in Europa für Kreditinvestitionen, freut sich, die Einführung von hochverzinslichen Teilanleihen (Fractional Bonds) bekannt zu geben. Dieses Angebot eröffnet Kleinanlegern in Europa die Welt der festverzinslichen Wertpapiere und ermöglicht diesen, ihr Portfolio mit Anleihen zu diversifizieren.In der Vergangenheit richteten sich Anleihen, insbesondere hochverzinsliche Anleihen, vor allem an institutionelle Anleger oder Privatpersonen mit großem Kapital, wodurch sie für Kleinanleger deutlich weniger zugänglich waren. Ab heute ermöglicht Mintos Privatpersonen die provisionsfreie Investition in hochverzinsliche Anleihen schon ab 50 € und verändert damit die Art und Weise, wie Menschen in Anleihen investieren.Zunächst wird Mintos Investitionen in hochverzinsliche Unternehmensanleihen anbieten, die von den auf der Mintos-Plattform vertretenen Kreditinstituten ausgegeben werden. In der Zwischenzeit arbeitet das Unternehmen bereits daran, sein Angebot um Anleihen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie der Landwirtschaft, dem verarbeitenden Gewerbe und anderen zu erweitern.Um Zugang zu hochverzinslichen Anleihen auf Mintos zu erhalten, investieren Anleger in Teilanleihen (Fractional Bonds). Diese sind durch Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere, die von einer Zweckgesellschaft innerhalb der Mintos Group ausgegeben werden. Die Teilanleihen spiegeln die wirtschaftlichen Gewinne und Kapitalrückzahlungen, die an bestimmte zugrunde liegende Anleihen gebunden sind, vollständig wider. Mit Teilanleihen kommen Anleger daher in den Genuss regelmäßiger, fester Erträge aus der zugrunde liegenden Anleihe. Jede Teilanleihe ist mit einer eindeutigen internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) versehen, die Transparenz und Rückverfolgbarkeit gewährleistet.„Mintos hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, indem es ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten bietet. Die Einführung von hochverzinslichen Teilanleihen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels und stellt sicher, dass alle Anleger, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten, von den stabilen Renditen und der geringen Volatilität profitieren können, die Anleihen bieten", kommentierte Martins Sulte, CEO und Mitbegründer von Mintos.Weitere Informationen über Mintos und die Teilanleihen (Fractional Bonds) finden Sie unter Mintos Anleihen (https://www.mintos.com/en/bonds/invest?utm_source=media&utm_medium=article&utm_campaign=bonds-pr).Informationen zu MintosMintos ist ein führendes Finanztechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Riga, Lettland. Mintos wurde 2015 gegründet und hat sich zu Europas größter Plattform für Kreditinvestitionen entwickelt. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 600 Millionen Euro und betreut eine vielfältige Community von mehr als 500.000 registrierten Nutzern. Mintos bietet Investoren eine einfach zu bedienende Plattform mit automatisierten Portfolios, die es den Nutzern ermöglicht, ihr Vermögen bereits ab 50 € zu vermehren. Mintos ist eine zugelassene Wertpapierfirma im Sinne der MiFID und erfüllt alle Anforderungen zum Schutz der Anleger.