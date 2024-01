Minto Apartment Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Minto Apartment Real Estate Investment Trust wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 68 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 31,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Minto Apartment Real Estate Investment Trust daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analysepunkt.

Die Anleger-Stimmung bei Minto Apartment Real Estate Investment Trust ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Minto Apartment Real Estate Investment Trust-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,41 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,69 CAD liegt, was einer Abweichung von +8,88 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 14,69 CAD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,81 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Minto Apartment Real Estate Investment Trust-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Minto Apartment Real Estate Investment Trust festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher erhält das Unternehmen für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.