Minth tut es schon wieder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Minth beträgt das aktuelle KGV 9. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 15. Dies bedeutet, dass Minth aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Minth im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Minth. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Minth eine Rendite von -25,53 Prozent erzielt, was 29,78 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,51 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite von Minth mit -20,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Minth-Aktie am letzten Handelstag bei 14,12 HKD lag, was einem Unterschied von -28,79 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (19,83 HKD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (16,47 HKD) liegt mit einem Unterschied von -14,27 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält Minth daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.