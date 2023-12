Minth Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Minth liegt derzeit bei 9,28 und damit 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten) von 14. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgestellt werden, dass Minth über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Minth-Aktie beträgt aktuell 58, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Minth auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Minth.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Minth von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch die Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien waren überwiegend negativ. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf der Anleger-Stimmungsebene.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für Minth.