FREYR Battery Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Freyr Battery wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet wurde. Der aktuelle Wert liegt bei 5,82 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,9 USD liegt, was einem Unterschied von -67,35 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,17 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Freyr Battery-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 13 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 584,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen auf überwiegend positive Meinungen und Stimmungen zur Freyr Battery-Aktie hin. In den letzten Wochen wurden insgesamt positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz erhält die Aktie von Freyr Battery eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen und eine Anlegerstimmung, die die Aktie von Freyr Battery als angemessen bewertet.