Minsheng Education Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Minsheng Education wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 35 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 49,64, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,3 HKD für die Minsheng Education-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,244 HKD, was einer Abweichung von -18,67 Prozent entspricht und daher eine schlechte charttechnische Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,24 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") weist Minsheng Education eine Rendite von -45,6 Prozent auf, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt die Rendite mit 41,43 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten beiden Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält das Minsheng Education-Wertpapier daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung.