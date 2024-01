Minsheng Education Aktie: Ruhig bleiben!

Die Internet-Kommunikation trägt maßgeblich zur Einschätzung des Sentiments und Buzzes bei. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Minsheng Education in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht die Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Minsheng Education-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 35, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 49,64 ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Minsheng Education im Vergleich zur Branchendurchschnitt Dividendenrenditen von 17,88 % auf, was 11,59 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Minsheng Education liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,08 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 93 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, der bei 31 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.