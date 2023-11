Minsheng Education Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Minsheng Education-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,32 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,247 HKD deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -22,81 Prozent. Auf Basis dieses Werts erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,24 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, mit einem Unterschied von +2,92 Prozent. Daher wird die Minsheng Education-Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie bei einfacher Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell einen Wert von 2,17 auf, der 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Ein Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt, dass die Minsheng Education-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,78 Prozent erzielt hat, was 58,22 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie 52,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analyse der Anleger-Stimmung zeigt, dass Minsheng Education in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen der Anleger in Bezug auf diesen Wert angesprochen wurden, führen zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung der Minsheng Education-Aktie auf technischer, fundamentaler und anlegerbezogener Ebene.