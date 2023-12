Minsheng Education Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Minsheng Education zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -46,78 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -3,13 Prozent, wobei Minsheng Education mit 43,65 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Minsheng Education beträgt derzeit 2, was bedeutet, dass die Börse 2,17 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 93 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, der momentan bei 31 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Minsheng Education liegt der RSI7 bei 67,57 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,35 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Minsheng Education somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Somit erhält die Minsheng Education-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.