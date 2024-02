Minshang Creative Technology Holdings Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Anleger-Sentiment und die Diskussionen im Netz haben einen wichtigen Einfluss auf die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Minshang Creative ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten normal, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls nahezu unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Minshang Creative zeigt eine schlechte Bewertung, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine negative Einschätzung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage liegen unter dem aktuellen Kurs, was zu einem insgesamt schlechten Rating aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Minshang Creative in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.