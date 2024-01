Minshang Creative Technology Holdings Aktie: Immer langsam!

Die Minshang Creative-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine negative Tendenz. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,28 HKD, während der letzte Schlusskurs mit 0,194 HKD um 30,71 Prozent abweicht. Das wird als "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,21 HKD) liegt mit einer Abweichung von -7,62 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Minshang Creative-Aktie war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten Tagen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 59,09 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 65 für 25 Tage eine neutrale Stimmung an. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird die Minshang Creative-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.