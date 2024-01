Minrex Resources Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Minrex war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab vier positive und fünf negative Tage, während an fünf Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führte.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Minrex derzeit bei 0,02 AUD. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,017 AUD, was einem Abstand von -15 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein Signal von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Minrex einen Wert von 50, was als neutral betrachtet wird. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 67, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Minrex bleibt ebenfalls nahezu unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf diesen Analysen erhält Minrex insgesamt eine neutrale Bewertung.