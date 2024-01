Minrex Resources Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Minrex-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,014 AUD, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Minrex-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen mit einem Wert von 0,02 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-30 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Minrex beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 71,43 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Minrex weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Minrex aufgrund des RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Minrex eingestellt waren. Es gab sieben positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder drehen. In Bezug auf Minrex wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild ein Gesamtergebnis von "Schlecht" erzielt.