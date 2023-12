Minrex Resources Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Minrex beträgt in den letzten 7 Tagen 75 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was Minrex eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf diesen Punkt der Analyse einbringt.

Das Anleger-Sentiment für Minrex war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wobei an einem Tag positive Themen vorherrschten, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch überwiegend positive Themen zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt und Minrex insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers einbringt.

Die technische Analyse zeigt, dass Minrex auf der Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating erhält, da der letzte Schlusskurs sowohl unter dem 200-Tage-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt liegt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Minrex positiv sind, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.