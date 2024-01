Minor International Pcl Adr Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Anleger-Stimmung bei Minor Pcl in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen hervor. In diesem Zeitraum standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,74 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22,3 USD mit dem aktuellen Kurs von 22,91 USD vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 22,91 USD nahe dem aktuellen Schlusskurs, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Minor Pcl-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Minor Pcl.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Minor Pcl-Aktie sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz, als auch den Relative Strength Index.