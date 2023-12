Minnova Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Minnova hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 38,7 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -11,3 Prozent, und Minnova liegt aktuell 38,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Minnova ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Minnova in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat Minnova keine Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,78 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Differenz von 3,78 Prozentpunkten wird die Ausschüttung von Minnova als "Schlecht" eingestuft.