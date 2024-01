Minnova Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Bei Minnova liegt das aktuelle KGV bei 1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Metalle und Bergbau Branche als unterbewertet gilt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Minnova derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht wird der Schlusskurs der Minnova-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen auf 0,05 CAD geschätzt, was dem letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,04 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Minnova daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Minnova liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine Überverkaufssituation an und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Insgesamt erhält Minnova gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung, wobei das KGV als unterbewertet und die Dividendenpolitik als schlecht bewertet werden. In Bezug auf die technische Analyse und den RSI erhält die Aktie eine Mischung aus "Neutral" und "Gut" Bewertungen.