Minnova Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Minnova-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine eher schlechte Performance gezeigt. Zum einen liegt die Dividende bei 0 %, während der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau bei 3,78 % liegt. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung bei Minnova niedriger ist als im Branchendurchschnitt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein ähnliches Bild. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,05 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,04 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -20 % unter dem GD200 liegt, was als schlecht bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 0,03 CAD, was einer Steigerung um +33,33 % entspricht, was als gut bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Auch im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich keine signifikante Veränderung. Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Materialien" hat die Minnova-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 % erzielt, während der Durchschnitt bei -11,3 % liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 38,7 % unter dem Branchendurchschnitt liegt, was ebenfalls zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Minnova-Aktie in den verschiedenen Bereichen eine eher schlechte Performance zeigt und daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.