Minmetals Capital Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Minmetals Capital liegt bei 8,29, was auf den ersten Blick für eine preisgünstige Aktie spricht. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche der Kapitalmärkte weist die Aktie einen durchschnittlichen Abstand von 0 Prozent auf. Daher erhält sie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Minmetals Capital mit einer Rendite von -9,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Finanzbranche um mehr als 4 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent aufweist, liegt die Rendite der Aktie um 0,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Minmetals Capital beträgt derzeit 1, was einer positiven Differenz von +0,37 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Minmetals Capital auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,29 CNH, während der Aktienkurs bei 4,94 CNH um -6,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +4,66 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".