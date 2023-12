Mink Therapeutics Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Aktienanalyse von Mink Therapeutics der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 1,63 USD. Der jüngste Schlusskurs von 1,02 USD liegt 37,42 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,05 USD, was einem Unterschied von -2,86 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internetkommunikation hat sich die Stimmung für Mink Therapeutics in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mink Therapeutics liegt bei 47,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,65, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mink Therapeutics 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft werden. Die Kursprognose von 5 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 390,2 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Mink Therapeutics in der Aktienanalyse eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index und der Analysteneinschätzung.