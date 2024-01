Mink Therapeutics Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet neben harten Fakten auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, die durch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz beurteilt werden. Betrachtet man diese Faktoren im Hinblick auf die Aktie von Mink Therapeutics, so ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Mink Therapeutics somit als "Neutral"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Mink Therapeutics mit 1,12 USD derzeit +8,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -28,66 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Mink Therapeutics liegt der RSI7 aktuell bei 17,65 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Mink Therapeutics-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mink Therapeutics insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 346,43 Prozent hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Mink Therapeutics führt. Somit erhält das Wertpapier in Summe eine "Gut"-Bewertung.