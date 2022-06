Ministerpräsident Haseloff positiv auf Corona getestet

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist an Corona erkrankt. Ein PCR-Test am Montag sei positiv ausgefallen, teilte ein Regierungssprecher am Dienstag in Magdeburg mit. Haseloff habe leichte Symptome. Er befinde sich zu Hause in Isolation, sei aber arbeitsfähig. Wie etwa zur Kabinettssitzung am Dienstag lasse sich der Ministerpräsident zu vielen Terminen online zuschalten. An der Landtagssitzung in dieser Woche werde Haseloff nicht teilnehmen./dh/DP/men