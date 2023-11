Minister Heil wirft CDU 'ideologischen Irrweg' bei Bürgergeld vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat der CDU vorgeworfen, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Deutschland auf unsinnige Schritte zu setzen. Hintergrund ist ein Vorstoß von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der gefordert hatte, dass arbeitsfähige Bezieher von Bürgergeld nach spätestens sechs Monaten zur Arbeit verpflichtet werden sollten. Heil sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Unterschied zwischen Bundesregierung und CDU in der Arbeitsmarktpolitik sei klar. "Wir bringen Menschen mit dem Job-Turbo und mit gezielter Unterstützung aus dem Bürgergeld in richtige Arbeit. Herr Linnemann und seine CDU setzen dagegen auf unsinnige Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und teure und bürokratische Scheinbeschäftigung." Mit dem Job-Turbo sind von Heil angekündigte verstärkte Bemühungen für eine Vermittlung von Migranten mit Bleibeperspektive in Jobs gemeint. Heil warf Linnemann einen "ideologischen Irrweg" in Zeiten von Fachkräftemangel vor./bw/DP/zb