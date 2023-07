Minister nach Bränden in Griechenland zurückgetreten

ATHEN (dpa-AFX) - Der für die griechischen Sicherheitskräfte zuständige Bürgerschutzminister Notis Mitarakis ist am Freitag zurückgetreten. Dies teilte das Büro von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis mit. Der Rücktritt sei akzeptiert worden, hieß es. Mitarakis trat nach Berichten griechischer Medien zurück, weil es der griechischen Feuerwehr in den vergangenen zehn Tagen nicht gelungen war, die zahlreichen Wald- und Buschbrände in Griechenland in den Griff zu bekommen. Zudem war Mitarakis während dieser schweren Krise auf einer griechischen Insel im Urlaub, wie die Athener Zeitung "Kathimerini" am Freitag berichtete. In Griechenland hatten Wald- und Buschbrände schwere Schäden angerichtet./tt/axa/DP/zb