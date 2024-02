Miniso A Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Miniso-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet. Der Kurs liegt derzeit 8,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie negativ bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -15,41 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Miniso-Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,96 Punkten, was bedeutet, dass die Miniso-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI kommt zu einer "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 65,71.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen rund um Miniso diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Rate der Stimmungsänderung der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hingegen ist gestiegen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Miniso-Aktie derzeit aus technischer Sicht eher schlecht abschneidet, wobei das Anleger-Sentiment und die Diskussionsintensität neutral bis gut sind.