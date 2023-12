Miniso A Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurden vermehrt positive Meinungen über die Aktie von Miniso in den sozialen Medien veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf Miniso wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine schlechte Bewertung für Miniso. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt 8,83 Prozent über dem GD200 und 24,39 Prozent unter dem GD50, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Miniso zeigt ebenfalls ein schlechtes Signal, mit einem Wert von 84,96 für den 7-Tage-Zeitraum und 65,8 für den 25-Tage-Zeitraum, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.