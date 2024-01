Miniso A Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den vergangenen zwei Wochen wurden die Aktien von Miniso hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus diversen Kommentaren und Beiträgen ermittelt hat. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Miniso interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, weshalb die Gesamteinschätzung hier bei "Schlecht" liegt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Miniso-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Miniso-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigt die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ein anderes Bild und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.