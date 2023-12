Miniso A Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Miniso-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 68,7), wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Miniso-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 39,98 HKD mit dem aktuellen Kurs von 37,4 HKD eine Abweichung von -6,45 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 46,72 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-19,95 Prozent), wodurch die Miniso-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Miniso-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Miniso eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Miniso somit von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.