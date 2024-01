Mining Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten Wochen konnte bei Mining keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Mining also in diesem Bereich ein "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Mining-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25 Prozent erzielt, was 14,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,63 Prozent, wobei Mining aktuell 14,37 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Medien spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein ähnlicher Wert von 0,03 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Mining-Aktie also sowohl aufgrund der finanziellen Performance als auch der Stimmung in den sozialen Medien und der technischen Analyse als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft.