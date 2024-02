Mining Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "SSR Mining":

Der Aktienkurs von Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -39,13 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die gesamte "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -22,44 Prozent, wobei Mining mit 16,7 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Langfristig gesehen wird die Mining-Aktie laut Analystenmeinung als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 6 Bewertungen waren 5 positiv, 1 neutral und keine negativ. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige Einschätzung als "Gut" bestätigt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 19,79 CAD, was einem potenziellen Anstieg von 199,87 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Mining-Aktie liegt bei 87,16, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation mit einem Wert von 82, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher das Rating "Schlecht".

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Mining 3,05 % aus, was 0,5 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,55 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Entwicklung der Mining-Aktie in den genannten Kategorien führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei die langfristige Analysteneinschätzung "Gut" und die RSI-basierte Bewertung "Schlecht" ist, während die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft wird.