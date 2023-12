Mining Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "SSR Mining":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Im Fall des Unternehmens "Mining" beträgt das aktuelle KGV 24, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (durchschnittliches KGV von 32) als unterbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist "Mining" eine Dividendenrendite von 2,39 Prozent auf, was 1,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3%. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber "Mining". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt eine überwiegend negative Bewertung durch die Nutzer. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Redaktion hat auch 8 exakt berechenbare negative Signale herausgefiltert und ordnet daher eine "Schlecht" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung für "Mining".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält "Mining" daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.