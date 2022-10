Hongkong (ots/PRNewswire) -9GAG und Videoeffektkünstler schließen sich zusammen, um „den Einen Ring" zu schützenDas beliebte mobile Strategiespiel „The Lord of the Rings: Rise to War", das auf der Trilogie von Büchern von J.R.R. Tolkien basiert, bietet Spielern viel In-Game-Action, um für „den Einen Ring" und die Kontrolle über Mittelerde zu kämpfen. Aber in diesem Universum wird es noch heißer.In seiner ersten von Content-Erstellern geführten Initiative hat sich „The Lord of the Rings: Rise to War" vor kurzem mit drei weltberühmten Erstellern von Digitalinhalten und der globalen Unterhaltungsmarke 9GAG zusammengeschlossen, um eine immersive Videoserie zu produzieren, die Gameplay-Erholung, Real-Life-Action und faszinierende Spezialeffekte vereint.Die Serie hat in nur zwei Wochen mehr als 33 Millionen Views und 35 Millionen Impressionen in den Social-Media-Kanälen von 9GAG erzeugt.Die vierteilige Videoserie mit dem Titel „9GAG LOTR Series: New Legend One Ring" zeigt atemberaubende visuelle Effekte vom indischen YouTuber Shutter Authority (https://www.instagram.com/p/CisUbk1pqW2/), dem in Berlin ansässigen Filmemacher Dmitry Volnyy (https://www.instagram.com/p/Ci5Myi5JZ0X/) und dem kreativen Duo Erik & Michaela (https://www.instagram.com/p/CjIpURIPV3p/) aus Norwegen, welche als Spezialeffekt-Gurus hinter einer Reihe von Hollywood-Blockbustern, wie Shazam!, Home Sweet Home Alone und Secret Headquarters stehen. Für diese Sonderserie verwandeln sich die drei Schöpfer in schwertschwingende Helden, um „den Einen Ring" vor den Feinden zu schützen. Sie reisen vom Zweiten Zeitalter bis zum heutigen Tag, wo sie kollaborativ agieren, zaubern und kämpfen, um das Böse in Schach zu halten.Die Serie beginnt mit einem Helden, der sich auf seinem Eroberungszug einem riesigen Troll gegenüber sieht, und er verteidigt sich, indem er sein Smartphone in einen Bogen verwandelt. Als er den Ring im Kampf fallen lässt, fällt er in die Hände des zweiten Helden, der gerade in Gefangenschaft ist. Dieses Mal legt der Held den Ring an und verschwindet vor den Augen seiner Bewacher und überwältigt sie geschickt, nur um von einem fallenden Felsbrocken getroffen zu werden. Der Ring geht wieder verloren. Zum Glück kann Michaela, unsere letzte Heldin, ihn ergreifen, bevor der Feind es tut. Sie beschwört dann Gandalfs Zaubererstab inmitten einer Schlacht, um eine Welle zu entfesseln, die Sautons Armee dezimiert. Die Serie hat seit ihrem Debüt für viel Fanfare gesorgt, und es wurde ein speziell zusammengestelltes Finale (https://www.instagram.com/p/CjYJPrpMLhV/) produziert, das am 6. Oktober auf dem Instagram- und dem YouTube-Kanal von 9GAGS ausgestrahlt wurde.Im Rahmen der Initiativen lädt 9GAG außerdem Gamer-Fans ein, ihre Unterstützung für die Helden in einem Profilbild-Spiel zu zeigen, und mehr als 1.000 Fans haben bereits ihre Avatare durch „den Einen Ring" ersetzt.„The Lord of the Rings: Rise to War", entwickelt von NetEase Games und Warner Bros. Interactive Entertainment steht derzeit im App Store, Google Play Store und Galaxy Store zum Download bereit.Video – https://mma.prnewswire.com/media/1917903/Y2Mate_is___9GAG_LOTR_Series_New_Legend_One_Ring___All_Episodes_In_One_Masterpiece__T5_JWlkonMM_1080.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1917219/Heroes_gain_control_The_One_Ring_lose_battles_The_Ring.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mini-serie-the-lord-of-the-rings-rise-to-war-wurde-mehr-als-33-millionen-mal-angesehen-301647737.htmlPressekontakt:Frau Bonnie Wong,+852 6126 8550,bonnie@9gag.comOriginal-Content von: 9GAG Limited, übermittelt durch news aktuell