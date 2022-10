MiniTool ShadowMaker 4.0 erhält ein großes Update mit neuer Benutzeroberfläche

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -MiniTool Software Limited hat mit MiniTool ShadowMaker 4.0 (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Fde.minitool.com%2Fsicherung%2F%26source%3Dgmail-html%26ust%3D1666773222957000%26usg%3DAOvVaw3Ek-7EQas0CLnyCtMY0P6f&data=05%7C01%7Cprninternationaldesk%40N0151C.onmicrosoft.com%7C97e65c4106d6423bb08008dab664d2b0%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638022841623204412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=88lrWvwWxjqQTAA3fYr9GrgAMNRsV3eOHES05MBpBJU%3D&reserved=0) ein umfangreiches Update für diese Windows-Backup-Software (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fde.minitool.com%2Fdatensicherung%2Fso-sicheren-sie-windows-11.html&data=05%7C01%7Cprninternationaldesk%40N0151C.onmicrosoft.com%7C97e65c4106d6423bb08008dab664d2b0%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638022841623204412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=Jb4IgW633ImRSljj5wqBMhWFzezJ258iZcTc%2BbMoqOU%3D&reserved=0) veröffentlicht. Das neue Release verfügt über eine völlig neue Benutzeroberfläche (UI) und Benutzerinteraktion. Es optimiert die Anzeige der Startseite, bietet schnellen Zugriff auf die Verwaltung der Backups und behebt einige Fehler.Neue Benutzeroberfläche und BenutzerinteraktionMiniTool Software hat die Benutzeroberfläche und die Benutzerinteraktion in MiniTool ShadowMaker 4.0 neu gestaltet. Der Hintergrund der Software-Oberfläche ist nun dunkelschwarz. Außerdem wurde das Ribbon-Menü der Datensicherungssoftware (https://de.minitool.com/sicherung/shadowmaker-pro.html) von oben nach links verschoben. Dies entspricht den Bediengewohnheiten der Anwender auf Windows-Systemen.Optimierte Darstellung der StartseiteDie Startseite von MiniTool ShadowMaker 4.0 hat sich stark verbessert. In dieser neuen Version:- Im oberen Teil der Software-Homepage gibt es 2 Bereiche. Die rechte Seite zeigt standardmäßig die Systeminformationen des Computers an. Die Sicherungsquelle wird auf der linken Seite angezeigt, und der Benutzer kann auf jedes Laufwerk klicken, um Informationen wie Dateisystem, Kapazität, belegter und verfügbarer Speicherplatz anzuzeigen.- Der untere Teil enthält 3 Bereiche. Der linke Bereich listet die zuletzt erstellte Sicherung auf und bietet die Möglichkeit, direkt zur Sicherungsseite zu wechseln. Der mittlere Bereich ermöglicht es dem Benutzer, eine neue Aufgabe zu starten, indem er auf die Option Jetzt sichern klickt. Der rechte Bereich zeigt die Anzahl der Laufwerks- und Dateisicherungen (https://de.minitool.com/datensicherung/daten-sichern.html) an, und der Benutzer kann auf Jetzt wiederherstellen klicken, um die Wiederherstellungsseite zu öffnen.Dieses neue Design bietet einen schnellen Zugriff auf die erstellten Aufgaben und hilft den Benutzern, schnell eine Sicherung oder Wiederherstellung zu starten, was noch benutzerfreundlicher ist.Weitere Verbesserungen und FehlerbehebungenDie Fehlerbehebungen in der neuen Version 4.0 von MiniTool ShadowMaker betreffen vor allem die wiederhergestellten Abbilder, die Bearbeitung der Synchronisationsquelle und die Zeitplaneinstellungen.- Es behebt den Fehler, dass wiederhergestellte Abbilder nicht erfolgreich geöffnet werden konnten.- Es behebt den Fehler, dass beim Bearbeiten der Synchronisationsquelle eine einzelne Datei nicht ausgewählt werden konnte.- Es behebt den Fehler, dass die Zeitplaneinstellungen die vom Benutzer ausgewählten Optionen nicht beibehalten konnten.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/minitool-shadowmaker-4-0-erhalt-ein-groWes-update-mit-neuer-benutzeroberflache-301659271.htmlPressekontakt:https://de.minitool.com/Original-Content von: MiniTool Software Limited, übermittelt durch news aktuell