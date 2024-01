MiniLuxe Holding-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Miniluxe war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Miniluxe nun auf 0,31 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,75 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" aufgrund einer Distanz zum GD200 von +141,94 Prozent und einem Stand des GD50 der vergangenen 50 Tage von 0,32 CAD, was einem Abstand von +134,38 Prozent entspricht. Die Gesamtbewertung für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Miniluxe liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso liegt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 0, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Kategorie "Relative Strength Index" daher die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder gab es eine Veränderung in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie der Miniluxe basierend auf der Stimmungslage in den sozialen Netzwerken, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.