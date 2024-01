Kandi Technolgies Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kandi liegt der RSI7 derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 50 Punkten, was bedeutet, dass Kandi auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kandi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,27 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,8 USD weicht somit um -14,37 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,94 USD, was einer Abweichung von -4,76 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Kandi in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem weist die Diskussionsstärke auf eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf die Aktie hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Kandi in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl von privaten Nutzern in sozialen Medien als auch in den Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für Kandi basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz, während die Anleger-Stimmung als positiv eingestuft wird.