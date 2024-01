Ming Yuan Cloud Holdings Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Astronics":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für das Ming Yuan Cloud-Wertpapier liegt der RSI7 derzeit bei 89,66 Punkten, was auf eine überkaufte Marktsituation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen liegt bei 62,5, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ming Yuan Cloud-Aktie zeigt, dass dieser aktuell bei 3,71 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,51 HKD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -32,35 Prozent, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein negativer Trend festgestellt, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment rund um Ming Yuan Cloud wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität in Bezug auf die Ming Yuan Cloud-Aktie geführt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.